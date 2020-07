Buch lamenta la falta de herramientas legales del Govern para tomar decisiones

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha lamentado este viernes la falta de herramientas y la inseguridad jurídica del Govern para tomar decisiones para gestionar la pandemia de coronavirus.

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la consellera de Salud, Alba Vergés, y la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, en la que ha asegurado que la Generalitat trabaja bajo "inseguridad jurídica".

"Las resoluciones que tomamos pasarán por un juez que lo debe autorizar, lo que demuestra que la autoridad sanitaria no puede tomar decisiones y demuestra también la falta de herramientas legales que tiene la Generalitat y otros territorios del Estado", ha expresado.

Después de recomendar a los ciudadanos de las zonas afectadas no salir de casa si no es por motivos necesarios y de pedirles que no se desplacen a segundas residencias durante este fin de semana, Buch ha concretado que no pueden impedir que esto suceda.

El conseller ha explicado que habrá controles policiales, pero que no podrán sancionar: "No podemos hacer volver a la gente a casa, pero puede haber controles informativos".

Todas las medidas anunciadas para al menos los próximos 15 días entrarán en vigor una vez el Govern publique la resolución que las recoge en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), pero Budó ha aclarado: "Esperaremos a la resolución del juez para publicarla el documento en el DOGC".