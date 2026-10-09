Burnin' Percebes revisita el mito en 'La muerte de Drácula' en el Festival de Sitges

Burnin'Percebes presentan en el Festival de Sitges 'La muerte de Drácula' - FESTIVAL DE SITGES

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El duo de cineastas Burnin' Percebes, compuesto por Fernando Martínez Fernández y Juan González Gutiérrez, revisita el mito del vampiro en 'La muerte de Drácula', una película con un Drácula que pasea por Barcelona y que se proyecta en la sección Noves Visions del Festival de Sitges: "Queríamos hablar de acabar con mitos anticuados para dar paso a mitos nuevos".

En una entrevista con Europa Press, los dos directores han asegurado que tenían en la cabeza la idea de narrar en forma de fábula la muerte de Drácula y el reencuentro con Mina en ese momento del final de la vida: "Matar una representación de todo lo que consideramos obsoleto y generar un Drácula nuevo y ver si hay una posibilidad de cambio", han subrayado.

Para ello han contado con Javier Botet y Laura Weissmahr en unos roles que se alejan del mito clásico, con un Drácula anodino, de aspecto warholiano y que se pasea por las calles de Barcelona con la sensación de que "ya ha hecho todo", y una Mina, enferma y que vende su propia sangre para ganar dinero, que aspira a ser inmortal.

EN BLANCO Y NEGRO

En un riguroso blanco y negro y con un equipo de producción reducido, los directores han afirmado que rodar en cuatro tercios y blanco y negro ayudaba a muchos niveles, recuperando una "esencia antigua de cine de terror" y una estética que favorecía el desarrollo de la película.

A la hora de encarar la estética del Drácula interpretado por Javier Botet querían un Drácula que "lo ha tocado todo" y para el que todo se ha convertido en una rutina por muy especial que sea y transita por la ciudad en transporte público y caminando.

Sobre Laura Weissmahr han dicho que tuvieron claro que ella debía de ser la Mina de 'La muerte de Drácula' porque estaban "embelesados por esa mirada", y han subrayado que rápidamente se apuntó al proyecto porque es muy afín a la forma de trabajar de los directores.

Los directores, autores de 'El fantástico caso del Gólem', han asegurado que tienen "muchísimos proyectos en mente" y esperan poder levantar pronto alguno de ellos y volver a rodar, ya sea pequeño o grande.