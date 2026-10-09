Burnin' Percebes revisita el mito en 'La muerte de Drácula' en el Festival de Sitges

Burnin'Percebes presentan en el Festival de Sitges 'La muerte de Drácula'
Burnin'Percebes presentan en el Festival de Sitges 'La muerte de Drácula' - FESTIVAL DE SITGES
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 14:44
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SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El duo de cineastas Burnin' Percebes, compuesto por Fernando Martínez Fernández y Juan González Gutiérrez, revisita el mito del vampiro en 'La muerte de Drácula', una película con un Drácula que pasea por Barcelona y que se proyecta en la sección Noves Visions del Festival de Sitges: "Queríamos hablar de acabar con mitos anticuados para dar paso a mitos nuevos".

En una entrevista con Europa Press, los dos directores han asegurado que tenían en la cabeza la idea de narrar en forma de fábula la muerte de Drácula y el reencuentro con Mina en ese momento del final de la vida: "Matar una representación de todo lo que consideramos obsoleto y generar un Drácula nuevo y ver si hay una posibilidad de cambio", han subrayado.

Para ello han contado con Javier Botet y Laura Weissmahr en unos roles que se alejan del mito clásico, con un Drácula anodino, de aspecto warholiano y que se pasea por las calles de Barcelona con la sensación de que "ya ha hecho todo", y una Mina, enferma y que vende su propia sangre para ganar dinero, que aspira a ser inmortal.

EN BLANCO Y NEGRO

En un riguroso blanco y negro y con un equipo de producción reducido, los directores han afirmado que rodar en cuatro tercios y blanco y negro ayudaba a muchos niveles, recuperando una "esencia antigua de cine de terror" y una estética que favorecía el desarrollo de la película.

A la hora de encarar la estética del Drácula interpretado por Javier Botet querían un Drácula que "lo ha tocado todo" y para el que todo se ha convertido en una rutina por muy especial que sea y transita por la ciudad en transporte público y caminando.

Sobre Laura Weissmahr han dicho que tuvieron claro que ella debía de ser la Mina de 'La muerte de Drácula' porque estaban "embelesados por esa mirada", y han subrayado que rápidamente se apuntó al proyecto porque es muy afín a la forma de trabajar de los directores.

Los directores, autores de 'El fantástico caso del Gólem', han asegurado que tienen "muchísimos proyectos en mente" y esperan poder levantar pronto alguno de ellos y volver a rodar, ya sea pequeño o grande.

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