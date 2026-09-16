Buscan a una mujer que habría sido arrastrada por el agua en Olivella (Barcelona)

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La alerta se ha enviado en "previsión de olas importantes hasta el miércoles" y han pedido extremar las precauciones, respeta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, ha informado de que buscan a una mujer que habría sido arrastrada por el agua al pasar por una riera en Olivella (Barcelona).

"Tenemos bastantes llamadas, pero una relevante de una persona a la que le ha arrastrado el agua al pasar por una riera en Olivella", ha explicado en declaraciones al 3CatInfo recogidas por Europa Press este miércoles.

Durante esta noche, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès por tiempo violento.