Buxadé (Vox) propone limitar la asistencia sanitaria a las personas sin residencia legal

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé en declaraciones a periodistas en Salt (Girona) - VOX

GIRONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha propuesto "que haya una limitación, una baremación en el acceso a los servicios sanitarios para los españoles y para los residentes legales".

"Aquellos que han entrado aquí de forma ilegal, los que no tienen residencia legal, no pueden acceder a los servicios sanitarios en condiciones iguales", ha sostenido en declaraciones a periodistas este viernes en Salt (Girona).

Buxadé ha defendido que las personas sin residencia legal "deberían solo poder tener el derecho a la asistencia sanitaria en casos de urgencia vital, cuando de verdad su vida pudiera estar en riesgo".

"FRACASO DE LA MULTICULTURALIDAD"

El eurodiputado ha asegurado que el modelo social del municipio de Salt es el modelo que Vox no quiere para ningún municipio de España, un modelo que ha definido como "el fracaso de la multiculturalidad".

"Estamos dispuestos a implantar un plan de retorno voluntario y pagarles el billete de vuelta y con ese billete de vuelta que vuelvan a sus países y allí reciban las correspondientes ayudas", ha zanjado.