El CAC premia un trabajo sobre el papel de las investigadoras en la Escuela de Columbia (EE.UU.)

Herrero Andreu recoge el reconocimiento del CAC

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha otorgado el premio al tema abierto de los 37 Premis CAC de investigación en comunicación audiovisual a María de la Esperanza Herrero Andreu por el trabajo 'Aportaciones e influencia de mujeres investigadoras en las teorías de la comunicación: una aproximación a la Escuela de Columbia de Estados Unidos (1935-1955)'.

El galardón se ha entregado este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, donde han participado el presidente y la vicepresidenta y responsable de investigación del CAC, Xevi Xirgo y Laura Pinyol, junto al decano del Col·legi, Joan Maria Morros, informa el Consell en un comunicado.

Herrero Andreu hace una contribución teórica y metodológica a la visibilización de las aportaciones y al papel de las mujeres en la comunicación, demostrando que la Escuela de Columbia, entre 1935 y 1955, "contaba con un tejido de mujeres investigadoras y no era un caso aislado".

Xirgo ha aludido a la presencia de comunicadores con un gran número de seguidores, afirmando que el 'fast food' comunicativo puede servir para entretenerse un día pero no para informarse: "Para eso hay, por suerte, muchos profesionales y medios serios que trabajan con la veracidad y la investigación de la verdad como principios".

El CAC ha dejado desierta la categoría del tema específico y ha entregado la mención específica a Òscar Duran Castro por el trabajo de fin de grado en la Universitat Pompeu Fabra 'Percepcions i efectes de la representació de la dona gitana als mitjans de comunicació'.