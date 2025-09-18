8 de cada 10 empresas catalanas continúan activas después de cambiar de dueño, según un informe

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 82% de las empresas catalanas continúan funcionando después de una transmisión, es decir, después de cambiar de dueño, según un informe de la patronal Cecot y la Fundació Autoocupació, en colaboración con CaixaBank, difundido este jueves.

El estudio muestra los datos del Centre de Reempresa de Catalunya en la última década y pone de manifiesto "la creciente importancia de la transmisión empresarial como vía de continuidad para las pymes catalanas".

En concreto, 5.365 empresas han cambiado de dueño con éxito desde 2011 y hasta septiembre de este año, con una inversión inducida de 281,7 millones de euros en este mismo periodo.

Los sectores de servicios, comercio y hostelería concentran más del 75% de las operaciones, mientras que la industria, aunque menos representativa en volumen, concentra las transmisiones de mayor valor económico.

El precio medio de cesión hasta septiembre de 2025 fue de 76.400 euros, "la cifra más alta registrada desde el inicio del servicio".

En cuanto al perfil de empresarios, la mitad de los que dejan la empresa tienen más de 50 años y lo hacen "principalmente por motivos de jubilación" y los emprendedores se sitúan entre los 30 y 50 años.

El 70% de las transmisiones se produjo en la provincia de Barcelona, seguida de Girona (9,7%), Tarragona (8,8%) y Lleida (6,3%).