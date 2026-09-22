Cae un grupo criminal especializado en robos violentos de cadenas en municipios de Tarragona

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de Tarragona de Mossos d'Esquadra ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos violentos de cadenas que operaba en diversos municipios del Camp de Tarragona (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los Mossos detuvieron el 14 de septiembre en Reus (Tarragona) a tres hombres, de 20, 21 y 26 años, como presuntos autores de delitos de robos con violencia por su supuesta vinculación con cinco hechos cometidos durante el último mes en diferentes municipios: Móra, Torredembarra (dos), Salou y Reus.

La primera detención se produjo en Reus, donde los agentes arrestaron a un joven de 20 años después de presuntamente sustraer una cadena mediante un tirón y, a raíz de estos hechos, pudieron determinar que el sospechoso presuntamente formaba parte de un grupo criminal que ya estaba siendo investigado por la UI de Tarragona.

IDENTIDAD FALSA

El origen de las indagaciones de la UI se remontan al 7 de agosto en una urbanización de Móra (Tarragona), cuando un hombre arrancó una cadena a la víctima mediante un tirón, si bien una patrulla recuperó la joya y detuvo al presunto autor, que se hizo pasar por menor de edad.

La investigación de la UI de Reus durante una última detención ha permitido constatar que el sospechoso usó una identidad falsa, motivo por el que también se le atribuye un delito de usurpación del estado civil.

Las gestiones posteriores también permitieron identificar a otros dos presuntos integrantes de esta banda, conformada por tres jóvenes que actuaban de forma coordinada y que tenían funciones claramente definidas: mientras uno ejecutaba un tirón, los otros vigilaban el entorno, controlaban la posible presencia policial y facilitaban la huida.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y, paralelamente, los Mossos mantienen la investigación abierta y no descartan que puedan estar relacionados con otros robos violentos similares cometidos en la zona.