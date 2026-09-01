Cae un grupo criminal con tres detenidos que plantaban marihuana en Montmell y Querol (Tarragona)

Arma de calibre 22 intervenida - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 26 y 27 de agosto a tres hombres que presuntamente integraban un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en Montmell y Querol (Tarragona), según informan en un comunicado este martes.

La investigación se inició tras recibir diversas informaciones y los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros en tres pisos de ambos municipios, donde localizaron tres cultivos de marihuana, cuya cifra total ascendía 1.751 plantas.

La policía catalana también decomisó una pistola semiautomática de calibre 22 junto con abundante munición, y los tres detenidos ya pasaron a disposición judicial.