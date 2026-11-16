Cae una red especializada en robo de metal en Pla d'Urgell y Garrigues (Lleida) con 7 detenidos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a 7 hombres, de entre 18 y 77 años, que presuntamente integraban una red criminal dedicada al robo de herramientas y elementos metálicos en empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas del Pla d'Urgell y Les Garrigues (Lleida).

El grupo solía seguir el mismo patrón: un grupo de personas se presentaban en el lugar con la voluntad de recoger chatarra y, en alguna ocasión, los responsables o trabajadores se sentían intimidados por su actitud, informa la policía catalana en un comunicado.

En concreto, en una explotación ganadera del municipio de Arbeca (Les Garrigues) y en una empresa de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell), y además, en estos casos durante los descansos del mediodía alguien aprovechó para sustraer motores, generadores y hierros.

Las medidas preventivas implementadas, controles e identificaciones, permitieron frenar la actividad delictiva, mientras que las gestiones de la Unidad de Investigación de Mollerussa posibilitaron obtener indicios y vestigios para identificar a los presuntos autores de los hechos.

MISMO ENTORNO FAMILIAR

La investigación determinó que la mayor parte de los implicados formaban parte de un mismo entorno familiar o relacional, actuando de forma estructurada y coordinada.

Los integrantes se repartían las funciones para garantizar el éxito de los robos y dificultar la trazabilidad posterior de los efectos robados, y mientras algunos materializaban las sustracciones, otros vigilaban el entorno, aseguraban las vías de fuga o se encargaban de transportar los objetos sustraídos.

Posteriormente, otros miembros del grupo comercializaban el metal, utilizando vehículos diferentes y diversificando los puntos limpios de destino, para reducir las posibilidades de que los pillaran.

Aparte del valor económico de los efectos sustraídos, los hechos investigados generaron importantes perjuicios a las víctimas por los daños ocasionados a las instalaciones y los costes derivados de las reparaciones para restablecer su funcionamiento.

Como resultado de la investigación, el 12 de noviembre se desplegó un dispositivo policial coordinado desde la Comisaría de Mollerussa que permitió localizar y detener a siete personas presuntamente relacionadas con los hechos investigados.

Los detenidos acumulan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y de similares características.