Cae una red internacional en Barcelona por robar mercancía de Amazon durante trayectos en Europa

Material incautado en la operación - GUARDIA CIVIL

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de mercancía de Amazon durante trayectos internacionales entre países de la Unión Europea (UE), cuya operación se ha saldado con siete detenidos y 35 personas investigadas, informa el Instituto Armado en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició después de que la compañía detectara en 2024 la desaparición de paquetes que ascendían a 3 millones de euros correspondientes a 65 robos cometidos principalmente en rutas entre Barcelona, Italia y Francia.

En el proceso, los agentes constataron que la organización operaba con una estructura perfectamente jerarquizada, ya que los cabecillas gestionaban varias sociedades con apariencia de legalidad utilizadas como cobertura logística, mientras que otros miembros ejecutaban los robos y trasladaban posteriormente la mercancía, informa el Instituto Armado en un comunicado este miércoles.

También fue descubierto un sistema de subcontrataciones sucesivas que facilitaba la inserción de la banda criminal en la cadena de transporte internacional, complicando la identificación de los verdaderos administradores, algunos de ellos residentes en Rumanía.

Por otro lado, el grupo disponía de un circuito de comercialización paralelo: los artículos de menor valor se revendían en territorio nacional, mientras que los productos electrónicos de mayor coste se enviaban al extranjero, donde era más difícil poder detectar su trazabilidad.

Además, las labores de coordinación se realizaban desde una empresa situada en La Roca del Vallès (Barcelona), utilizada como centro de operaciones y apoyo logístico de la red criminal.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

En los registros se intervinieron dispositivos electrónicos, artículos de lujo, 47.000 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, documentación relevante para la investigación y material robado valorado en 30.000 euros, y también se acordó el embargo de cuentas bancarias cuyo saldo ascendía a 400.000 euros.

Por otro lado, la Guardia Civil sigue con el análisis de más de 200 trayectos adicionales que podrían estar relacionados con esta organización, con el objetivo de esclarecer los hechos.