Cae una red en Reus (Tarragona) con 7 detenidos y 177,5 kilos de cogollos de marihuana incautados

TARRAGONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operativo conjunto de Policía Nacional y la Unidad de Investigación de Mossos d'Esquadra permitió desarticular los pasados 4 y 5 de noviembre una red criminal en Reus (Tarragona) dedicado al tráfico de drogas, que se saldó con siete detenidos, 177,5 kilos de cogollos de marihuana incautados y 72 de hachís.

El grupo estaba distribuido en otros municipios de la provincia como Mont-Roig del Camp, Cambrils y Vinyols i els Arcs, y además de la droga, también se encontraron 13 paneles de lámparas LED, 14 aparatos de aire acondicionado, 8 cajas de filtros de aire, 900 maceteros de plástico y 36 transformadores, así como dinero en efectivo y diversa documentación, informa Policía Nacional en un comunicado este miércoles.

Las personas detenidas tenían su residencia habitual en la ciudad de Reus y en Mont-Roig del Camp, pero su ámbito de actuación afectaba a toda la provincia, realizando viajes frecuentes a países de Europa como Alemania o Suiza, que eran el destino final de la droga intervenida.

Los detenidos tenían asignados distintos cometidos, desde vigilantes de la droga en las diferentes "guarderías" a conductores encargados de la distribución de esta para su venta.

La organización criminal disponía de un gran apoyo logístico con domicilios y naves en las que desarrollaban su actividad criminal, así como de una amplia flota de vehículos.