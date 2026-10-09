CaixaBank amplía su colaboración con Google Cloud para acelerar sus capacidades de IA y datos

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha anunciado la ampliación del acuerdo estratégico con Google Cloud para acelerar sus capacidades tecnológicas en inteligencia artificial (IA), gestión de datos, analítica de datos e infraestructura 'cloud', informa en un comunicado este viernes.

El acuerdo, que está en marcha desde 2023, se amplía hasta 2033 y permitirá incrementar la adopción de tecnologías cloud y de IA por parte de la entidad, además de acelerar el desarrollo de herramientas para mejorar la toma de decisiones operativas por parte de los empleados.

CaixaBank incorporará Gemini Enterprise, la plataforma de IA de Google Cloud para crear, gobernar e implementar agentes, que permitirá a los equipos del banco "sintetizar información financiera compleja, automatizar tareas rutinarias y optimizar los flujos de trabajo diarios".

El banco ha explicado que la ampliación de la colaboración reafirma su compromiso de colaborar con socios tecnológicos y de IA de vanguardia.

"Al aprovechar las capacidades avanzadas de IA y datos de Google Cloud, el banco está preparado para impulsar la transformación continua de su modelo de negocio y definir el futuro de la banca digital", ha añadido.