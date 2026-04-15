CaixaBank aporta 137 millones a la financiación sostenible de comunidades de propietarios en España

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BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha aportado 137 millones de euros a la financiación sostenible de las comunidades de propietarios en España, resultado de las 374 nuevas operaciones firmadas durante el año 2025, 179 de las cuales están dedicadas a la eficiencia energética y han acumulado un valor de 122 millones de euros, informa en un comunicado este miércoles.

Los otros 15 millones de euros se han destinado a financiar actuaciones de accesibilidad en viviendas, que "refuerzan el enfoque estratégico de la entidad en materia de accesibilidad, entendida como un derecho y un pilar de la inclusión social".

La actuación complementa las políticas de accesibilidad en edificios y oficinas, trasladando ese mismo estándar de eliminación de barreras al ámbito residencial "donde se construye la verdadera autonomía de las personas".

Las actuaciones de CaixaBank son fruto de la necesidad de medir el carbono en el ciclo de vida de los edificios y se enmarcan en el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es buscar la neutralidad climática en 2050.

Durante el año 2025, CaixaBank ha captado 4.050 nuevas comunidades de propietarios como clientes de la entidad y la financiación diseñada para dichas comunidades consiste en "una nueva propuesta de valor" que ofrece un pack de productos y servicios exclusivos, con gestores especializados y un equipo de apoyo a distancia a los administradores de fincas y a las propias comunidades.

ACOMPAÑAMIENTO

El modelo de acompañamiento se basa en "la red comercial más extensa de España": asesoramiento personalizado; partners técnicos, como EFFIC (Expertos en Eficiencia Energética) y apoyo operativo a través de dos equipos de especialistas que apoyan a todos los administradores de fincas, tanto a nivel operativo --equipo de soporte-- como a nivel comercial --especialistas en diversos territorios--.

"Todo ello contribuye a la evolución de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación, ya que los edificios son los responsables del 39% de los Gases de Efecto Invernadero globales, según el último informe de las Naciones Unidas", afirma la entidad: un 11% de las emisiones están relacionadas con los materiales en todo su ciclo de vida (carbono embebido) y un 28% son emisiones producidas durante el uso del edificio (carbono operacional).