CaixaBank coloca un nuevo bono verde de 1.000 millones de euros en formato senior preferente

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha cerrado su primera emisión ESG de 2026, con la colocación de un bono senior preferente verde por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a cinco años y un cupón del 3,875%, informa en un comunicado este jueves.

La entidad ha asegurado que la emisión ha tenido "una gran acogida entre los inversores", con una demanda de 4.500 millones en su pico máximo, más de 4,5 veces el volumen colocado.

Ha explicado que la operación ha atraído a inversores institucionales, ya que se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han tenido una "mejora significativa" tras las 'midterms' de Estados Unidos.

El precio final se ha fijado en 70 puntos básicos sobre el mid-swap, 30 puntos básicos por debajo del precio de salida (MS+100 pbs área), y el banco ha explicado que al fijar el diferencial en MS+70 pbs, ha logrado emitir en niveles muy próximos al fair value estimado del bono.

La emisión contribuye a completar el plan de financiación de CaixaBank para 2026, al tiempo que permite gestionar de forma anticipada los próximos vencimientos y seguir diversificando su base inversora.