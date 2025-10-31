CaixaBank distribuirá un dividendo de 16,79 céntimos por acción el 7 de noviembre

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha anunciado que distribuirá un dividendo a cuenta de 16,79 céntimos por acción a pagar el próximo 7 de noviembre a cargo del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2025, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El importe total del dividendo será de 1.181 millones de euros y ha sido aprobado por el consejo de administración de la entidad.

Se enmarca en el plan de dividendos aprobado para este ejercicio, que prevé la distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, a abonar en dos pagos: noviembre y abril --sujeto a aprobación de la Junta de Accionistas--.