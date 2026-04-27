CaixaBank extiende su agente IA como asistente en la contratación de productos en web y app

El agente IA de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank desplegará su sistema de agentes de inteligencia artificial (IA) a todos los chats con clientes a través de la web y la aplicación móvil del banco y a toda la gama de productos contratables a través de la banca digital de la entidad.

"El agente de IA se convierte así en el primer punto de contacto para los clientes que inician una conversación digital para solicitar información sobre un producto o valorar su contratación", informa la entidad este lunes en un comunicado.

La entidad financiera "es la primera en España" en implantar esta solución de IA generativa en todas las conversaciones con sus clientes desde sus canales digitales, un sistema que se estrenó en febrero con los clientes que necesitan soporte en el proceso de contratación de un préstamo preconcedido.

La fase de despliegue se realizará de forma escalonada: en un primer momento, el agente IA se integrará en los procesos de contratación digital de productos de préstamo al consumo y seguros, para extenderse posteriormente al resto de productos y servicios.

En un plazo aproximado de 4 semanas, la solución estará disponible en todos los chats de la web y la app de CaixaBank, incluidos aquellos que se activan durante procesos de contratación online o cuando el cliente solicita que el banco se ponga en contacto con él.

Cuando finalice la implementación, el agente IA acompañará en la contratación de cerca de 40 productos, desde préstamos hasta productos de ahorro, como Facilitea, y gestionará una media de 6.000 conversaciones mensuales.

AGENTFORCE

El agente IA, desarrollado con la tecnología Agentforce de Salesforce, es capaz de resolver dudas, ofrecer información contextualizada y guiar al cliente hasta el penúltimo paso de la contratación de un producto.

Igualmente, el cliente puede escoger ser atendido por una persona en lugar del agente IA desde el principio y a lo largo de toda la conversación.

"Este despliegue supone un paso clave en la estrategia de CaixaBank para seguir impulsando las ventas digitales, en un contexto en el que la app de CaixaBank se consolida como uno de los principales canales de relación con sus clientes, con más de 12,6 millones de usuarios, la mayor base de clientes digitales de España", informa la entidad.