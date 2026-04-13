Caixabank y Fotocasa facilitarán el acompañamiento financiero en la compra de una vivienda

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Fotocasa han alcanzado un acuerdo por el que la entidad financiera proporciona el simulador de hipotecas al que se puede acceder desde el portal inmobiliario, informan ambas entidades en un comunicado.

Mediante esta colaboración, los usuarios de Fotocasa podrán acceder más fácilmente a una herramienta clave para tomar decisiones financieras informadas y responsables.

"El acuerdo genera sinergias entre dos firmas de referencia en sus respectivos sectores: por un lado, Fotocasa, uno de los principales marketplace inmobiliarios del país y, por el otro, CaixaBank, la mayor entidad financiera de España", explican.

La posibilidad de acceder al simulador hipotecario de CaixaBank desde el entorno de Fotocasa facilita la búsqueda de vivienda con el acceso a la financiación, ofreciendo una experiencia más completa y orientada a las necesidades reales del comprador.

Con la nueva herramienta creada a partir de la colaboración de Fotocasa y CaixaBank, los usuarios que se encuentran en proceso de búsqueda de vivienda pueden, a través del portal, "estimar su capacidad de financiación y conocer con mayor precisión las implicaciones económicas de la operación".