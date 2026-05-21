CaixaBank y Funcas renuevan su colaboración en educación financiera

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - CAIXABANK

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración en educación financiera, informa el banco en un comunicado este jueves.

La colaboración se enmarca en el 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera', que "contribuye a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Educación Financiera".

El programa cuenta con la participación de todas las entidades adheridas a CECA y va dirigido a financiar proyectos que ayuden a mejorar el nivel y la calidad de la educación financiera de los españoles.

Muniesa ha explicado que la cultura financiera es "imprescindible para lograr la inclusión financiera" y para que la sociedad pueda tomar las mejores decisiones financieras posibles.

Ocaña ha añadido que "la educación financiera es clave para mejorar la autonomía económica de los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo".