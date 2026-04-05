CaixaBank impulsa un 30% las altas digitales y un 23% las ventas digitales en 2025

Archivo - Imagen de archivo de una persona con la aplicación de CaixaBank en su móvil - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank aumentó un 30% las altas digitales y un 23,1% las ventas digitales de productos como tarjetas, consumo, ahorro, inversión y seguros en el ejercicio 2025, impulsado por la transformación de los canales digitales y la app, así como el crecimiento de el neobanco del grupo, imagin.

La apuesta por la aceleración digital supone una palanca de crecimiento para el banco y ayuda a retener clientes mediante una oferta de productos personalizada, una estrategia que ha ayudado a ganar 390.000 clientes netos en 2025, según informa la entidad en un comunicado este domingo.

En este sentido, la plataforma digital de Caixabank, imagin, creada para ofrecer servicios financieros y de estilo de vida, especialmente orientados a un público joven, ya cuenta con 4 millones de usuarios y tiene una penetración del 41% entre los clientes financieros de entre 16 y 34 años, con lo que el grupo CaixaBank en su conjunto suma 12,66 millones de usuarios digitales.

RENOVACIÓN DE LA APP

Según el banco, la renovación de la app ha sido "otro de los factores decisivos" en este avance, con una nueva interfaz en la que destacan la modernización del diseño y la simplificación de operativas, lo que facilita la gestión de finanzas por parte de los clientes.

También destaca el lanzamiento de nuevas soluciones como Cashback, que permite a los clientes recuperar parte de las comprar en más de 100 marcas y, además, la entidad ofrece la posibilidad de fraccionar sin coste las compras que los clientes hagan en Facilitea, donde pueden obtener un reembolso de un 5% y de hasta un 10% en algunos productos.

Sobre imagin, el banco destaca que "una de las claves del éxito" es la diversificación de la oferta con opciones como ETFs (Exchange Traded Funds) y seguros novedosos, como el seguro de mascotas que ofrece atención veterinaria 24 horas los 7 días de la semana.