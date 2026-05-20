CaixaBank inscribe en el Registro Mercantil de Valencia la reducción del capital social en un 0,69%

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha inscrito en el Registro Mercantil de Valencia la reducción del capital social de la entidad en un 0,69% (48,6 millones de euros) mediante la amortización de la misma cantidad de acciones propias, con un valor nominal de un euro cada una, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 30 de abril.

El capital social del banco tras la operación queda en 6.975,9 millones de euros, y la entidad ha explicado que esta reducción no supone devolución de aportaciones a los accionistas, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves.

La reducción de capital se realiza con cargo a la cuenta de prima de emisión o, en su caso, otras cuentas de reservas de libre disposición, mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual al total del valor nominal de las acciones que se amortizan, ha añadido CaixaBank.