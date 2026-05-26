CaixaBank lanza una campaña para captar nóminas con efectivo o descuentos en tecnología

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una campaña para captar nóminas que ofrece la posibilidad de que el cliente reciba dinero en efectivo o descuentos en productos tecnológicos, informa en un comunicado este martes.

La campaña durará hasta finales de año y los clientes podrán acceder a un sistema de incentivos basado en el Cupón Facilitea, para utilizar en el 'selectplace de CaixaBank que ofrece productos, servicios y soluciones para cubrir las diferentes necesidades y momentos vitales de las personas.

Los importes del cupón varían en función del nivel de la nómina, y van desde los 400 euros para nóminas superiores a 2.500 euros a los 200 euros para las de entre 900 y 1.500 euros.

Entre los requisitos que deben cumplir se encuentra, además de la domiciliación de la nómina, que tengan una cuenta con al menos tres recibos domiciliados y realizar al menos tres compras con tarjeta al trimestre.

Estas condiciones se deberán cumplir durante 24 meses, así como mantener la condición de cliente durante otros 24 meses más, conservando una cuenta o depósito abierto en CaixaBank con un saldo mínimo superior a 5 euros.