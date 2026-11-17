Ganadoras de los galardones - CAIXABANK

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Microsoft han reconocido a las mejores estudiantes de grados Stem de España con los Premios Wonnow, que distingue la excelencia de alumnas de titulaciones vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para contribuir a reducir la brecha de género en estos ámbitos.

Este año, los premios han alcanzado su novena edición con un "récord de participación", informa la entidad bancaria en un comunicado este martes.

Se han presentado 1.773 estudiantes de universidades españolas, lo que supone un aumento del 64,2% respecto al año anterior y multiplicaR por más de 6 la participación de la primera convocatoria.

Desde su creación en 2018, un total de 7.695 estudiantes han presentado su candidatura a los Premios, lo que "refleja el creciente alcance de la iniciativa en el entorno universitario y el interés por reconocer y dar visibilidad al talento femenino en las disciplinas científicas y tecnológicas".

Los premios se han entregado durante un acto en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Madrid y han participado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo.

Gortázar ha dicho que las ganadoras son ejemplo del talento en España: "Son jóvenes con una excelente preparación que han apostado por disciplinas Stem, ámbitos cada vez más decisivos para nuestra economía y nuestra sociedad, pero en los que la presencia de mujeres sigue siendo insuficiente".

Salcedo ha dicho que el récord de participantes de esta edición refleja "el extraordinario talento y la ambición de una nueva generación de mujeres que quiere contribuir a transformar el futuro de la ciencia y la tecnología".

Según el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, las mujeres son el 28,6% del alumnado universitario en estudios Stem en España, una cifra que desciende al 27,1% en ingeniería y al 15,9% en tecnologías de la información y la comunicación (Tic).

GANADORAS

María del Carmen Cortés Navarro, graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad CEU San Pablo (Madrid), ha sido la estudiante con el mejor expediente académico y mejor trayectoria personal, profesional y social: ha obtenido una dotación económica de 10.000 euros y el acceso a un programa de mentoring de Microsoft.

Las otras 15 estudiantes premiadas se incorporarán durante seis meses a diferentes áreas del Grupo CaixaBank con un contrato laboral y tendrán acceso al programa de mentoring de Microsoft.

Las ganadoras son: Paula Rodríguez Fleitas, graduada en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y estudiante del Máster en Dirección y Gestión Financiera de la Internacional de Valencia; Clàudia Morales Porqueras, graduada en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos de la Pompeu Fabra, y Anna Gil Moliner, graduada en Ciencia de Datos por la Politècnica de València.

También Susana Medina Cano, estudiante del doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad de Granada; Irene Wenya Martínez Alonso, estudiante del doble Grado en Ingeniería Matemática y Economía de Cunef Universidad, y Mercedes Román Ruiz, graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Málaga y estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid.

También se ha premiado a Scherezade del Carmen Rodríguez Roca, estudiante del Grado en Matemáticas de la Universidad de La Laguna; Julia Díaz Canón, estudiante del Grado en Física de la Universidad de Granada, y Celia Soledad Abajo Belinchón, graduada en Matemáticas por la Universidad de Valladolid y estudiante del Máster en Tratamiento Estadístico-Computacional de la Información de la Complutense de Madrid.

Laia Martinez Mora, graduada en Ingeniería Industrial y estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la Politècnica de Catalunya, y Ana Xuemei Blanco Garcia, graduada en Ingeniería Informática por la Universitat de Barcelona y estudiante del máster en Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems de la Politècnica de Catalunya, también han recibido premio.

Completan la lista Ángela Esteban Gutiérrez, graduada en Ingeniería Biomédica y Máster en Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Politécnica de Madrid; Claudia González Bautista, graduada en Matemáticas por la Unie; Diana Solvinda Vaquero Morales, estudiante del Grado en Ingeniería Matemática de la Complutense de Madrid, y Patricia Navarro Herencia, estudiante del Grado en Matemáticas de la Universidad de Granada.