CaixaBank obtiene la licencia MiCA para operar con criptoactivos en la UE

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha otorgado a CaixaBank la autorización como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (CASP) conforme al reglamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), que le permite operar con criptoactivos en la Unión Europea (UE), informa el banco en un comunicado este martes,

La autorización habilita a CaixaBank para prestar servicios como custodia de criptoactivos, recepción, transmisión y ejecución de órdenes de compraventa, y transferencias de criptoactivos.

CaixaBank puede avanzar en sus propuestas basadas en activos digitales, así como responder a "la creciente demanda de sus clientes desde un entorno seguro, transparente y plenamente regulado".

El banco ha explicado que prevé poner en marcha la prestación de servicios sobre criptoactivos en los próximos meses.

El Reglamento MiCA establece un marco homogéneo para la actividad en criptoactivos y eleva la protección al inversor, aunque el banco ha recordado que la inversión en estos activos "sigue siendo arriesgada" por la alta volatilidad, la falta de sistemas de indemnización para los inversores o los riesgos de la tecnología.