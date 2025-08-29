CaixaBank permite a sus clientes el pago fraccionado de compras online con Apple Pay

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de CaixaBank titulares de una tarjeta 'MyCard' u otro tipo de tarjeta de crédito Visa o Mastercard ya pueden optar por fraccionar su compra online en varios plazos utilizando Apple Pay.

En concreto, el servicio está disponible para pagos digitales hechos con Apple Pay, tanto de forma online como in-app, según ha informado este viernes la entidad financiera en un comunicado.

Para utilizar la funcionalidad, los clientes tienen que añadir su tarjeta de CaixaBank compatible con el servicio a Apple Wallet, y el servicio está disponible para iPhone y iPad.

Con estos dispositivos, al realizar pagos online con Apple Pay, el cliente debe seleccionar la tarjeta para la operación y, a continuación, elegir la opción 'Pagar después' para visualizar sus opciones de fraccionamiento de la compra.

Los usuarios pueden optar por financiar su compra en plazos que van desde los 2 hasta los 12 meses, según condiciones de su tarjeta, y completar la operación de manera ágil desde Apple Pay.