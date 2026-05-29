CaixaBank realiza operaciones de 'leasing' por valor de 2.300 millones en 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró el ejercicio 2025 con 22.500 operaciones de 'leasing' por valor de 2.300 millones de euros, lo que, según la entidad, la sitúa "en la primera posición en los principales indicadores del sector: inversión nueva, número de operaciones y volumen de cartera viva", informa en un comunicado este viernes.

En total, realizó 22.536 operaciones, el 25,81% del total --según datos de la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR)--, y la cartera viva de 'leasing' alcanzó los 6.043 millones a cierre del año.

Por segmentos, el peso de CaixaBank se ha distribuido entre el leasing mobiliario, con una cuota del 26,04%, y el leasing inmobiliario, donde alcanza el 29,89% del volumen total del mercado.

CaixaBank ha subrayado que ha pasado de tener una cuota de mercado del 9% en este mercado en 2015, al 26 en 2025, un aumento que "se sustenta, principalmente, en la apuesta de la entidad por la capacitación de sus equipos".

Ha añadido que continúa incorporando mejoras e innovaciones en sus aplicativos con el objetivo de agilizar los procesos, acortar los plazos de contratación y gestión, y adaptar sus soluciones a los requerimientos del tejido empresarial.