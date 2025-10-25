CaixaBank Research apunta a una recuperación desigual del consumo y de los comercios tras la Dana

Estado actual de una calle de Sedaví (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha detectado que la recuperación económica en la zona afectada por las inundaciones provocadas por la Dana en la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 fue desigual en el consumo y en los comercios, según el informe que publica este sábado.

El análisis, basado en los datos agregados y anonimizados sobre pagos con tarjeta y operaciones con TPV de CaixaBank, indica que el consumo de los residentes bajó un 47% en los días posteriores al temporal, se recuperó rápidamente y ya superó la media española un mes después.

Sin embargo, los comercios de la zona más afectada sufrieron una caída de la facturación de 83% en el primer momento y tardaron ocho meses en recuperar el ritmo del resto de España.

El impacto no fue homogéneo en todos los municipios afectados "ni lo está siendo en la recuperación", y un aumento del gasto de los residentes no significa que aumente la facturación de los negocios locales.

Así, en Alfafar y Paiporta (Valencia), el consumo de los habitantes creció más de un 20% interanual en septiembre, mientras que la facturación de sus comercios superó en un 10% la del año anterior: la entidad lo achaca a que algunos negocios no han retomado su actividad.

DIFERENCIA POR NIVEL DE RENTA

El análisis muestra que los afectados por el siniestro que tienen menos ingresos sufrieron más impacto.

El consumo de este grupo bajó un 82%, mientras que, en las rentas más altas, la disminución fue del 40%; y de diciembre de 2024 aseptiembre de 2025, el consumo de las rentas bajas aumentó un 12% interanual, por debajo del 16% registrado entre las rentas altas.

DIFERENCIA POR MAGNITUD DE EMPRESA

Las grandes empresas "resistieron mejor" y en septiembre de 2025 ya habían recuperado los niveles de facturación de un año atrás.

La facturación de las empresas pequeñas en septiembre seguía más de un 10% por debajo que el mismo mes del año anterior.