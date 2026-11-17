Primera sala de la muestra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Barcelona expone desde este miércoles hasta el 29 de marzo 158 objetos del British Museum de Londres (Reino Unido) para repasar "la vida y el legado" del rey asirio Asurbanipal, informa en un comunicado este martes.

En 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', el visitante podrá conocer al "último gran soberano del Imperio asirio", que gobernó desde Nínive (actual Irak) un territorio que abarca desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Irán.

Durante su reinado, punto álgido del Imperio asirio, floreció la economía, se expandieron estilos artísticos y surgieron nuevas corrientes de pensamiento, pero también se caracterizó por un "férreo control" sobre los territorios y el uso tanto de la diplomacia como de la violencia y el terror.

7 ÁMBITOS TEMÁTICOS

La exposición cuenta con 7 ámbitos temáticos que retratan un perfil "complejo, lleno de claroscuros", con una mezcla de violencia guerrera y erudición apasionada.

El público podrá conocer cuál fue su adiestramiento militar --como conducir carros, montar a caballo o el tiro con arco--, contemplar la opulencia de sus palacios y jardines, o profundizar en su biblioteca de manuscritos de escritura cuneiforme.

BRITISH MUSEUM

La muestra explica también el papel que el British Museum desempeñó en el redescubrimiento de restos de la antigua Asiria y en introducir el mundo de Asurbanipal en el imaginario europeo del siglo XIX.

'Soy Asurbanipal' cuenta con 14 puntos para favorecer "la interacción y la experimentación", entre los cuales dos monólogos ficcionados audiovisuales y un punto donde los visitantes podrán escribir en cuneiforme, entre otros.