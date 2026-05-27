La Cámara de Barcelona nombra al estudiante Samuel Torrellas 'Embajador del Año' de la red Somos FP

Momento de la entrega del galardón - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha reconocido al estudiante Samuel Torrellas, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), como Embajador del Año de la red Somos FP, en reconocimiento a su compromiso e implicación en la promoción de la Formación Profesional (FP), informa en un comunicado este miércoles.

El reconocimiento --en colaboración con CaixaBank Dualiza y la cofinanciación del Fondo Social Europeo-- se enmarca en el programa Somos FP, que tiene el objetivo de crear una red de estudiantes y exestudiantes de FP que contribuyan a dar visibilidad a esta opción formativa.

El jurado ha destacado la implicación de Torrellas en las actividades impulsadas por Somos FP, tanto en eventos presenciales como en acciones en línea.

Torrellas está estudiando un grado superior de Transporte y Logística y participará en la final estatal del Premio Embajador del Año 2025, que se celebrará en otoño en la Cámara de España-

Actualmente, la red de Somos FP cuenta con 1.000 embajadores, que dedican parte de su tiempo a informar y promover la FP entre otros estudiantes.