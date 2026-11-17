Imagen del acto - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en Osona ha celebrado el Dia de la Cambra a Osona i el Lluçanès con 350 empresarios, y ha entregado los XXI Premis Cambra Osona 2026, galardones que reconocen a empresas de la comarca por su trayectoria, innovación e internacionalización.

Las empresas premiadas han sido Cape, Embotits Salgot, Oh!FX y Calçats Muns, y el evento se ha celebrado en el edificio El Sucre de Vic (Barcelona), informa la Cámara este martes en un comunicado.

La jornada ha contado con la ponencia central del presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, y con los parlamentos del presidente de la Cámara en Osona, Josep Pujadas; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el alcalde de Vic, Albert Castells.

La institución ha reconocido a Cape con el Premio a la Internacionalización y ha reconocido su innovación, talento y capacidad industrial, y ha premiado a Embotits Salgot con el Premio a la Industria Agroalimentaria por su trayectoria, aportación al territorio y fidelidad a sus orígenes.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Oh!FX ha recibido el Premio a la Innovación y la Sostenibilidad, y ha visto reconocida su estrategia empresarial, mientras que de Calçats Muns se ha reconocido su atención personalizada y el conocimiento técnico de su equipo mediante el Premio al Comercio.

Ramon Blázquez, por su lado, ha ganado el Premio a la Trayectoria Empresarial por fundar el Grupo Certis, formado por diversas compañías y que en la actualidad emplea a unas 300 personas, y por su iniciativa, esfuerzo, dedicación y visión de futuro.