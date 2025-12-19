La Cámara de Barcelona reconoce a tres proyectos tecnológicos en el programa Impulsa Startup

Los ganadores del programa. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha cerrado la edición 2025 del programa Impulsa Startup con el reconocimiento de tres de los 30 proyectos tecnológicos participantes, informa en un comunicado este viernes.

En la primera de las dos fases en las que se ha estructurado el programa 'Crea i Creix' para emprendedores con una idea de negocio que quiere construir un primer producto mínimamente viable, ha destacado a Sensyra Diagnostics.

Esta empresa ha desarrollado un kit de diagnóstico rápido para infecciones respiratorias, y recibirá 1.600 euros y participar en la Fase II del programa.

La otra fase, 'Despega', se ha centrado en ayudar a escalar modelos de negocio y conectarlos con el ecosistema de innovación e inversión, y ha reconocido a Poseidona, que transforma subproductos de algas en ingredientes funcionales, y Footprint Mappa, que ayuda a medir, reportar y reducir la huella de carbono de las empresas.

Poseidona recibirá 4.800 euros y Footprint Mappa, 1.600 euros, y ambas podrán presentar su candidatura en la competición a nivel español 4YFN.