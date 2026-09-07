La Cámara de Barcelona sitúa el espacio como a "palanca clave" para la transformación económica

Archivo - Fachada de la Cámara de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha presentado una propuesta con medidas para impulsar el sector espacial en Catalunya en el periodo 2025-2030 al considerar el espacio "una palanca clave para la transformación económica y tecnológica" de Catalunya.

El texto se articula en tres ejes de actuación: el talento, la investigación y el crecimiento empresarial, según ha informado este lunes la institución en un comunicado.

Por lo que se refiere al talento, defiende impulsar la representación femenina en los órganos de decisión, consolidar programas de apoyo a startups y facilitarles acceso a financiación y espacios de prueba.

Asimismo, la Cámara ha hecho referencia a la "brecha" existente entre investigación y mercado, y propone reforzar la colaboración entre centros de investigación y empresas, crear infraestructuras de prueba y un sistema catalán de datos espaciales interoperable con los programas europeos.

La institución ha planteado una simplificación regulatoria, la creación de 'sandboxes', es decir, espacios virtuales aislados para testar tecnologías de forma segura; el impulso de la compra pública innovadora y el desarrollo de una cadena de valor industrial vinculada a satélites y servicios asociados.

"POTENCIAL ENORME" DEL SECTOR

El principal reto que ha señalado la Cámara es garantizar la "implementación efectiva" del Pla Estratègic Catalunya Espai 2030 del Govern, y ha reclamado estabilidad en las políticas públicas y coordinación para convertir los objetivos estratégicos en resultados tangibles.

Además, la institución ha destacado el "potencial enorme" de crecimiento del mercado de observación de la Tierra (EO) y de los sistemas de navegación por satélite (GNSS), cuyos ingresos proyectados en 2034 ascienden a los 7.900 millones y los 580.000 millones respectivamente, según el EU Space Market Report 2026.