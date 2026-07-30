La Cámara de Barcelona en el Vallès facilita la participación de micro y pequeñas empresas en la FP

Acto de clausura del programa Apoyo a Tutores de FP Dual de Micro y Pequeñas Empresas - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental ha terminado la segunda edición del programa Apoyo a Tutores de FP Dual de Micro y Pequeñas Empresas, para facilitar la participación de este tipo de empresas en la Formación Profesional actuando como nexo entre las empresas, los centros educativos y el alumnado.

Esta iniciativa está impulsada por la Cámara de España en colaboración con la Fundació CaixaBank Dualiza, la Fundació Bertelsmann y confinanciada por el Fons Social Europeu Plus (FSE+), informa la Cámara en un comunicado este jueves.

A través de la figura del tutor mancomunado, la Cámara acompaña a las pymes durante todo el proceso formativo, apoyando a los tutores de empresa en la coordinación con los centros educativos, el seguimiento del alumnado, la planificación del aprendizaje y la gestión administrativa.

El acto de clausura del programa contó con la participación del director general de Ordenación e Integración de la Formación Profesional de la Generalitat, Ricard Coma; la coordinadora territorial de FP de los servicios territoriales de Educación en el Maresme - Vallès Oriental, Pilar Nus, y el presidente de la Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental, Pep Garcia.

El programa ha apoyado a 310 empresas a lo largo de las dos ediciones celebradas y en el curso 2025-2026 ha contado con la participación de 168 empresas, 26 centros educativos y 25 ciclos formativos en el conjunto de cámaras participantes.