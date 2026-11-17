Imagen de la presentación de los estudios - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell ha identificado 1.304 ubicaciones para generar entre 29.955 y 40.797 viviendas en su demarcación reciclando el tejido urbano existente, y ha advertido que "si se mantiene el ritmo actual de construcción, la oferta será insuficiente para atender la demanda prevista"

La institución ha reclamado mediante 2 estudios "una estrategia coordinada que impulse la vivienda protegida, la colaboración público-privada y la transformación de los espacios urbanos infrautilizados para preservar el talento y la competitividad empresarial", informa este martes en un comunicado.

La demarcación que cubre la Cámara de Sabadell, formada por 12 municipios del Vallès Occidental (Barcelona), podría pasar de los actuales 512.516 habitantes a los más de 532.000 en 2040 según la Cámara, hecho que podría traducirse en un déficit de viviendas de entre 4.100 y 18.800 de aquí a 15 años.