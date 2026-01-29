La Cámara de Sabadell (Barcelona) pide financiación "justa y estratégica" en el Vallès Occidental

Imagen del encuentro anual de la Cámara de Sabadell (Barcelona) con medios de comunicación. - CÁMARA DE SABADELL

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha reclamado una "financiación justa e inversiones estratégicas" en la comarca del Vallès Occidental en sectores como la movilidad, aeropuertos o infraestructuras clave, explica este jueves en un comunicado.

La entidad cameral, que ha celebrado el encuentro anual con medios de comunicación para exponer las principales líneas de contexto económico y empresarial que marcarán 2026, también ha expresado su preocupación por el "déficit histórico de inversiones en el Vallès Occidental", que, defienden, se sitúa muy por debajo de la media de otros territorios.

Más concretamente, y en relación con el ámbito de la demarcación de la cámara, el presidente de la entidad, Ramon Alberich, ha subrayado la "necesidad urgente" de avanzar en infraestructuras y movilidad, entre las que ha destacado desde el trazado de la B-40 y Ronda Nord, así como del proyecto del Túnel d'Horta o el Plan Director del Aeropuerto de Sabadell.

Más allá de Catalunya, en el ámbito de la internacionalización, la Cámara de Sabadell ha alertado de un entorno geopolítico tenso y cambiante, con conflictos en zonas estratégicas, lo que tiene un impacto directo en los mercados, la energía, las cadenas de suministro y las decisiones de inversión empresarial.

En el ámbito estatal, por último, la entidad también ha dicho que la posible no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado "genera una situación de inestabilidad que puede afectar gravemente a la inversión pública", especialmente en las infraestructuras.

PRESUPUESTO 2026

La Cámara de Sabadell también ha explicado que, con el objetivo de "reafirmar su compromiso con la actividad empresarial", ha incrementado su presupuesto para el ejercicio 2026.

En concreto, la entidad ha elevado este un 11%, con el foco puesto en programas de acceso gratuito sobre sostenibilidad, asesoramiento y formación para empresas, emprendedores, 'start ups' o jóvenes y personas mayores.