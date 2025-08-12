La Cámara de Tarragona organiza una misión comercial en Guinea y Mauritania

Archivo - Sede de la Cámara de Tarragona - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona ha organizado entre los días 16 y 21 de noviembre una misión comercial en Guinea y Mauritania, dos países que "necesitan bienes de equipo, soluciones técnicas y conocimiento especializado en múltiples ámbitos", informa la entidad cameral en un comunicado este martes.

El técnico de Internacional de la Cámara de Tarragona, Guillem Virgili, ha explicado que Guinea es rica en recursos naturales como la bauxita, el oro y el hierro y se encuentra en una fase de crecimiento sostenido impulsado por el sector minero, pero con una "clara voluntad" de diversificar su economía.

"Las autoridades están promoviendo inversiones en la mejora de carreteras, la electrificación rural y el acceso a servicios básicos, abriendo espacios para la colaboración público-privada", ha señalado Virgili.

Sobre Mauritania, ha afirmado que es una economía entre el Magreb y África Subsahariana, con acceso al Atlántico y una posición geoestratégica "clave para el comercio regional".

"Con un perfil económico basado en la minería (hierro, oro y cobre), la pesca y recientemente los hidrocarburos, el país apuesta por el desarrollo agrícola, las infraestructuras logísticas y energéticas y la mejora de entornos urbanos", ha detallado Virgili.