La Cámara de Terrassa (Barcelona) forma a 15 emprendedores para hacer sus negocios más viables

Momento de la formación - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha realizado el curso 'Màrqueting, finances i prototipatge per a emprenedors', que ha contado con la participación de 15 emprendedores que han recibido formación para mejorar la viabilidad de sus proyectos, informa en un comunicado este jueves.

El curso se imparte en el marco del programa España Emprende, tiene una duración de 30 horas y está totalmente subvencionado para los participantes.

Está orientado a facilitar herramientas prácticas para analizar la viabilidad económica y comercial de proyectos empresariales en fase de desarrollo o puesta en marcha.

La responsable del Servicio de Emprendimiento de la Cámara, Montse Junyent, ha explicado que los participantes "se encuentran en un momento en el que necesitan definir cómo llegarán a sus clientes y planificar los recursos económicos".

La formación combina la definición y validación del modelo de negocio; la planificación financiera, y el márketing.