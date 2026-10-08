La Cámara de Terrassa (Barcelona) forma a empresas sobre las obligaciones en el uso de IA

Momento de la sesión formativa de la Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha realizado una sesión formativa para explicar a las empresas las obligaciones que provoca el uso de la inteligencia artificial (IA), impartida por el responsable de Internacionalización de la corporación, Daniel González, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, se han analizado las formalidades y obligaciones que establece la AI Act, el reglamento europeo de IA, para las empresas que desarrollen o usen sistemas de esta tecnología.

Se ha abordado, desde una perspectiva práctica, cómo trasladar los requisitos de la normativa a la realidad cotidiana de las empresas, identificar qué sistemas de IA se están usando y con qué finalidad o determinar el papel de la empresa en cada sistema.

González ha subrayado la necesidad de que las empresas conozcan los sistemas de IA que se usan dentro de la organización, incluyendo aquellos que los profesionales pueden incorporar por su cuenta sin un control previo.

La AI Act entró en vigor en 2024 y la mayor parte de sus disposiciones son aplicables desde el 2 de agosto de este año, aunque otras se irán aplicando progresivamente hasta el 2 de agosto de 2028.