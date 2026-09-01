La Cambra de Tarragona celebra la primera jornada de Accelera Pime de la temporada sobre IA

El fundador de la empresa especializada en Inteligencia Artificial (IA) Murastera, Keyn Domingos. - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Tarragona acogerá el próximo 17 de septiembre la primera sesión de la temporada del ciclo Accelera Pime, que contará con la intervención del fundador de la empresa especializada en Inteligencia Artificial (IA) Murastera, Keyn Domingos.

Durante la sesión, organizada por la entidad en formato híbrido y bajo el título 'Cómo crear tu primer trabajador IA de forma segura', Domingos explicará cómo es posible crear un agente de gestión de información y datos que actúe como una base inteligente para la compañía.

Además, se abordará cómo este agente puede entender la información del negocio, organizarla y relacionarla y recuperarla cuando sea necesario, a la vez que se analizará qué datos conviene mantener bajo control propio y cómo combinar privacidad, automatización y utilidad.