La campaña del 8M del Govern reivindica el feminismo como camino para la igualdad real

Archivo - 'Tan senzill com feminisme', lema de la campaña institucional

'Tan senzill com feminisme', lema de la campaña institucional

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat impulsa una campaña institucional para el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que reivindica la sencillez del feminismo y como el camino para alcanzar la "igualdad real" entre hombres y mujeres.

"Con datos reales y situaciones próximas, lo que queremos poner de manifiesto es que esta igualdad todavía no existe. Ante el negacionismo de que el feminismo ha llegado demasiado lejos, los datos confirman que queda mucho por hacer", ha remarcado a Europa Press la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.

La consellera ha afirmado que las mujeres cobran menos por trabajos de igual valor, dedican 15 horas más semanales a las labores del hogar, cobran un 25% menos de pensión y un 83% tiene miedo de caminar solas de noche.

Menor ha dicho que la campaña pone en valor "el feminismo útil, efectivo y de transformación", como un espacio de encuentro de todas las mujeres, pero también de todos los hombres que comparten el objetivo de una sociedad justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

Ha asegurado que la Generalitat trabajará por un futuro más justo y libre para las mujeres con políticas efectivas, que garanticen sus derechos e igualdad de oportunidades: "Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como feminismo".

CARTELES Y ANUNCIOS

En las gráficas del 8M habrá gráficas que recuerdan que el feminismo pide que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres.

Cuenta con mensajes como 'Tan senzill com tenir les mateixes oportunitats. Tan senzill com feminisme' (Tan sencillo como no tener las mismas oportunidades. Tan sencillo como feminismo) o 'Tan senzill como que el meu cos és meu' (Tan sencillo como que mi cuerpo es mío).

La campaña también contará con un anuncio televisivo en el que en diferentes situaciones se reivindica el feminismo y alguna de sus protagonistas dicen la frase 'Tan senzill com feminisme', y tres cuñas para radio que vinculan los datos que muestran las discriminaciones todavía existentes con la importancia de reivindicar el feminismo para avanzar hacia la igualdad.