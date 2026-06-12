El Campeonato de Triatlón afectará a la movilidad en el Port de Tarragona este fin de semana

Indicaciones sobre las afectaciones de movilidad - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acceso al Port de Tarragona se verá limitado este sábado y domingo, ya que se convertirá en el espacio principal del Campeonato de Europa de Triatlón, y las restricciones de tráfico afectarán principalmente el entorno puerto-ciudad, el Dic de Llevant, el Moll de Pescadors y la Platja del Miracle.

La competición reunirá a cerca de 1.600 deportistas procedentes de varios países europeos y "convertirá la fachada marítima de Tarragona en el escenario principal de las pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie", informa la infraestructura en un comunicado este viernes.

El Moll de Costa será el centro neurálgico del evento, ya que acogerá las zonas de salida y llegada, los espacios de transición de los participantes, las áreas técnicas y buena parte de las actividades vinculadas a la competición.

"La celebración de este campeonato refuerza el posicionamiento del Port de Tarragona como un espacio abierto a la ciudadanía, capaz de acoger grandes eventos deportivos y de proyección internacional, a la vez que contribuye a promocionar Tarragona y su fachada marítima frente a miles de visitantes, deportistas y acompañantes", añaden.

Estas limitaciones pueden afectar a los desplazamientos de los usuarios habituales de la zona, establecimientos ubicados en el Moll de Costa, los trabajadores del ámbito portuario y las personas que quieran acceder a estos espacios durante la celebración de la competición.