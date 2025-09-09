El canal 2Cat de RTVE Catalunya se estrenará el 13 de octubre

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE Catalunya ha anunciado que el estreno oficial de La 2 Catalunya (2Cat) será el 13 de octubre, con una nueva programación en catalán que "recoge el legado de más de 60 años de historia de RTVE en Catalunya y lo proyecta hacia el futuro".

La nueva oferta televisiva apostará por franjas en directo cada mañana y cada tarde, junto con nuevos formatos que "serán el espejo de una Catalunya plural y diversa, que refuerza el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía", informa este martes RTVE Catalunya en un comunicado.

Coinciendo con la Diada, RTVE Catalunya comenzará una nueva temporada este jueves con la continuidad de programas como 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, en la franja matinal como espacio de actualidad informativa y de análisis.

Por la tarde, regresará 'L'Altaveu', con Danae Boronat, un magazín que da voz a la actualidad social y cultural, y 'El vespre', con Rubén Urdiales, una reflexión de la actualidad diaria.

El fin de semana también recupera su cita con la cultura y la divulgación con espacios como 'Punts de vista', el programa cultural de Tània Sarrias; las entrevistas de 'Noms propis', y la proximidad del programa 'De carrer'.