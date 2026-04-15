Cancha Solidaria Endesa impulsa la reforma de la pista de baloncesto de Lluïsos de Gràcia de Barcelona

Participantes del proyecto 'Volem jugar a casa' de Lluïsos de Gràcia - ENDESA

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de crowdfunding Cancha Solidaria Endesa impulsará la reforma de la pista de baloncesto de Lluïsos de Gràcia de Barcelona y otros cuatro proyectos sociales del Estado, a través de una nueva edición de la iniciativa.

El proyecto 'Volem jugar a casa' de Lluïsos de Gràcia ha sido el más votado de toda la convocatoria, entre más de 250 iniciativas solidarias presentadas, informa Endesa en un comunicado.

Endesa, a través de un sistema de financiación compartida, igualará los primeros 2.500 euros recaudados para cada uno de los proyectos, hecho que permitirá una aportación total de hasta 10.000 euros por iniciativa.

La reforma prevista en Barcelona incorpora la retirada de la cubierta de uralita, la mejora del aislamiento acústico y térmico, la ampliación de la pista y de les distancias de seguridad, la creación de una cubierta con placas fotovoltaicas, la puesta en marcha de una comunidad energética y la ampliación de espacios deportivos y culturales.

Cancha Solidaria Endesa se enmarca en la estrategia de "patrocinio con propósito" que la compañía desarrolla en el ámbito del baloncesto.