Archivo - Hemiciclo durante un pleno del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista al Congreso por Barcelona pasarán la jornada de reflexión de este sábado acompañados por su familia y amigos, tras dos semanas de campaña electoral, pero también habrá tiempo para el deporte, para el 'tardeo' y hasta para oficiar bodas.

El candidato republicano a la Cámara Baja por Barcelona, Gabriel Rufián, aprovechará para hacer deporte por la mañana, como hace habitualmente, y también pasará tiempo en casa con su familia, ya que tiene prevista una comida familiar.

El número 1 del PSC y ministro de Industria, Jordi Hereu, visitará a su madre, que tiene 97 años y a la que no ha podido visitar estos 15 días, y almorzará con su mujer, sus hijos y sus hermanos.

AL CINE Y UNA POSIBLE CLASE DE BOXEO

El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, podrá descansar y pasará el día en familia, con la que no ha podido estar mucho tiempo durante la campaña, "y si puede ser, en el cine".

También dedicará la jornada a su familia y amigos la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, que prevé pasar la mañana con su familia y que sopesa qué hacer por la tarde porque, desde hace días, tiene sobre la mesa la opción de salir de 'tardeo' o hacer una clase de boxeo, deporte que practica habitualmente.

DE TARDEO Y A MISA

El popular Xavier García Albiol, en su papel de alcalde de Badalona (Barcelona), oficiará dos bodas en el Ayuntamiento por la mañana y, por la tarde, su intención es ir al gimnasio y, después, ir "de tardeo" con sus amigos.

El candidato de Vox, Juan José Aizcorbe, espera disfrutar del día con un buen aperitivo y una comida con su familia y, además, quiere aprovechar para ver a amigos, descansar e ir a misa, por lo que no cree que le de tiempo a salir en bicicleta por la montaña aunque le gusta mucho.