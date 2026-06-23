Cañete (Pimec) alerta de que no se está ajustando la oferta laboral con la demanda

Cañete durante su intervención - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha alertado este martes en el Forbes Catalonia Economic Summit de que la oferta laboral y la demanda no se están ajustando.

Considera que el gran problema de las empresas es encontrar trabajadores formados, un hecho que "hace reflexionar" si se suma al paro actual del 10,3% en España, y ha añadido que algo no se está haciendo bien.

Cañete ha pedido cambiar la estrategia de políticas de empleo, alegando que las administraciones destinan el 86% de los fondos en políticas pasivas "en vez de hacerlo en activas".

Ha puesto como ejemplo que Catalunya tiene una demanda de 14.000 instaladores eléctricos (sector con un salario mínimo de casi 27.000 euros anuales, dice), pero que no hay jóvenes interesados en este sector.

SALARIOS

Preguntado por la necesidad de una mejora salarial, ha respondido que este es "el verdadero debate" que se debe acometer, y no el del tiempo de trabajo.

Para él, "subir salarios es necesario y urgente", pero para eso hay que mejorar la productividad de las empresas y reducir el absentismo.

ABSENTISMO

Cañete acepta que hablar de absentismo "es impopular", porque puede parecer que se va contra los trabajadores, pero ha asegurado que no es así y que es un tema de sostenibilidad de la sociedad y el estado del bienestar.

Ha insistido en que España es el segundo país europeo con mayor absentismo, y que es un problema especialmente relevante en Navarra y Catalunya.