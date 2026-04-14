Cañete (Pimec) alerta de que si la inflación supera el 4% debe "preocupar enormemente"

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una rueda de prensa en la sede de Pimec. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antonio Cañete, ha alertado de que si no se hacen las cosas bien y la inflación sube por encima del 5% es un grave problema, pero que incluso si supera el 4% ya debe "preocupar enormemente".

Lo ha dicho este martes en 'Els matins' de TV3, en una entrevista recogida por Europa Press tras conocerse los datos de inflación de marzo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que han situado el alza de precios en un 3,1% en Catalunya, más de un punto por encima que el mes anterior.

De continuar el aumento "provocará un incremento de los intereses por parte de los bancos centrales, y a partir de aquí, lógicamente, una parada de la economía", por lo que ha defendido la puesta en marcha de mecanismos que eviten este freno, tanto de la economía como del bienestar.

También ha resaltado que las pymes serán las más afectadas en la crisis, debido al incremento del coste de la energía, el alza de los costes de la logística y el impacto en la cadena de suministro, y que el tiempo que dure el conflicto bélico es "inversamente proporcional a los problemas que se irán creando" en la economía.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

El presidente de la patronal también se ha referido a la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes, y ha defendido una migración "regulada" y con recursos para poder formalizarla.

"Entre 2020 y 2023 hubo 50.000 ciudadanos de Catalunya menos como población activa. Nuestra demografía hizo que perdiéramos 50.000 personas, en este caso, desde el punto de vista de la población activa, para trabajar", ha ilustrado Cañete.

"Debemos poner todos los recursos para hacer una regularización que sea correcta. Una migración que sea regulada, y a demás, en condiciones, pensando en las personas y pensando también en nuestra propia sociedad", ha dicho el presidente de la patronal.