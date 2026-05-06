Cañete (Pimec) propone destinar 60 millones a la asistencia primaria para reducir el absentismo

El presidente de Pimec, Antoni Cañete - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha propuesto destinar 60 millones procedentes del convenio de la Seguridad Social a la asistencia primaria con el fin de reducir el absentismo.

Lo ha dicho este miércoles en una sesión de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, en la que han estado presentes el presidente del Parlament, Josep Rull; los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, entre otros.

Cañete ha señalado que esta inversión en asistencia primaria debería permitir reducir el "colapso" que ha asegurado que hay en la actualidad y que es una de las causas de la duración de las bajas laborales.

Ha asegurado que el debate sobre el absentismo no va "contra nadie" ni busca culpabilizar a ningún colectivo, y ha explicado que el paro es inversamente proporcional a las bajas laborales en toda Europa.

Sin embargo, ha afirmado que España es el segundo país con más bajas laborales a pesar de tener un 10% de paro: "Tenemos un problema".

SALARIOS

Cañete ha asegurado que subir salarios "es urgente y necesario, pero pasa por ganar productividad y dimensión empresarial", ya que ha dicho que es la única manera de lograrlo.

Ha insistido en que "sin productividad no hay mejores salarios" y ha destacado que el tejido productivo está formado mayoritariamente por pymes.

"Tenemos un problema de productividad: desde 1995 no hemos mejorado la productividad", ha dicho, y ha asegurado que si no se impulsa, será imposible que las empresas puedan salir adelante.

Sobre el impacto de la inflación, ha pedido "ir con cuidado" en cómo se trata la inflación, ya que ha alertado de que, si no se vigila, el alza actual de precios del 3,2% puede alcanzar el 4% o el 5%.

REGULARIZACIÓN

El presidente de la patronal ha señalado que entre 2020 y 2023 Catalunya perdió 50.000 personas de población activa y creó 280.000 puestos de trabajo, y se necesitaron 330.000 inmigrantes para cubrir las vacantes creadas, por lo que ha señalado la necesidad de que haya inmigración.

Sin embargo, ha subrayado que "estas personas deben tener condiciones humanas dignas, en derechos y en obligaciones", y ha dicho que la regularización actual se debe hacer.