'Cantaires' con símbolos independentistas fueron "invitados a salir" de la Sagrada Família

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 'cantaires' con simbología independentista fueron "invitados a salir" de la Sagrada Familia este miércoles por la tarde una vez finalizado el acto en el que el Papa León XIV ofició una misa y bendijo la Torre de Jesús, según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha señalado que entre Policía Nacional, seguridad privada y Mossos d'Esquadra se acompañó a estas personas hacia unas salidas determinadas y no se encapsuló a nadie.

Los hechos sucedieron al final del acto y Prieto ha apuntado: "Tenemos que procurar que haya un desarrollo normal del acto porque estaba pactado con el Vaticano. No contempla ningún elemento ideológico o identitario de ningún tipo".

En este sentido, el delegado del Gobierno afirma que no se produjo ningún momento de tensión, y en caso de que así fuera, "no fue mayoritario".

Fuentes de la policía catalana han explicado a Europa Press que la competencia del interior del templo y de su perímetro de seguridad era del Cuerpo Nacional de Policía, pero que una vez en la vía pública, agentes de los Mossos se encargaron del "acompañamiento" a los 'cantaires' que habían salido de la Sagrada Familia.