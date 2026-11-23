La cantante y actriz Ana Mena - CAIXABANK

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y actriz Ana Mena se ha incorporado como nueva embajadora de Imagin, una colaboración que, según ha explicado Caixabank en un comunicado este lunes, permitirá "seguir conectando con las nuevas generaciones a través de una de las artistas de mayor relevancia en el panorama musical actual".

Mena participará en diferentes acciones de Imagin dirigidas a conectar con el público joven y su incorporación se enmarca en la voluntad de generar contenidos y experiencias que ayuden a acercar las finanzas a los jóvenes de una manera comprensible, práctica y conectada con su realidad.

La cantante ha mostrado su ilusión por la colaboración y por "participar en iniciativas que permiten hablar de una forma natural y cercana sobre cuestiones importantes" como la educación financiera.

En el marco de la colaboración, Mena protagonizará la campaña principal de Imagin y participará en la generación de contenidos para redes sociales, además de participar en encuentros con los clientes e impulsar sorteos y concursos de merchandising firmado por ella.

Por otro lado, el banco ha lanzado una campaña en la que los nuevos clientes que se den de alta en Imagin antes de fin de año e introduzcan el código 'ANAMENA100' recibirán un incentivo de 100 euros, siempre que realicen tres movimientos con tarjeta y activen Bizum.