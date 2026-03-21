El Cap de Creus atrae 960.000 visitas en 2025 y genera 84 millones de euros

Fotografía de unos visitantes del Parque Natural de Cap de Creus (Girona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de Cap de Creus (Girona) ha recibido durante 2025 una afluencia global de 960.000 visitas que han generado un impacto económico de 84,4 millones de euros derivados de gastos en pernoctación, restauración y servicios turísticos --unos 144 euros de gasto medio por visitante--, informa en un comunicado el Govern este sábado.

Estos datos forman parte del primer estudio sobre afluencia y usos que se ha presentado este viernes en la Junta Rectora del parque y que revela que el 34,5% de estos visitantes han provenido de otros países, con una proporción destacada de residentes franceses (21,9%).

A nivel estatal, el 22% de los turistas han procedido de la provincia de Barcelona seguidos de los de Girona con un 13,9%, mientras que un 11,3% han sido vecinos residentes en alguno de los municipios situados dentro del propio ámbito del parque natural.

La zona que ha concentrado un mayor volumen de usuarios es el sector de la Punta de Cap de Creus con un 44% de las visitas, agrupadas especialmente entre los meses de abril y septiembre, seguida por el Monasterio de Sant Pere de Rodes y las calas de Roses.

El estudio ha perfilado un visitante mayoritariamente de entre 36 y 55 años que ha acudido en pareja o familia con una estancia media de cinco días y medio.