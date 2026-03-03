Capella afirma que la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos "no es ningún ultimátum"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, acompañada por el portavoz adjunto de la formación, Jordi Albert - EUROPA PRESS

Asegura que "hay mecanismos" para cumplir con la recaudación del IRPF en Catalunya BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que la enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Govern que han presentado este martes "no es ningún ultimatum" al Govern ni tampoco una medida de presión al Ejecutivo de Salvador Illa.

"No es ningún giro de guión, no es un cambio, no es ningún ultimátum, no es una medida de presión, no es un rumbo, sino que constatamos que ante que no pasa nada, ERC utiliza los mecanismos que tiene para hacer cumplir los acuerdos", ha apuntado en una rueda de prensa este martes en el Parlament junto al portavoz adjunto de la formación Jordi Albert.

Capella ha dicho que las negociaciones continúan "en el mismo sitio" y ha añadido que es el Govern quien debe presionar al PSOE para que Catalunya pueda recaudar el IRPF, condición de los republicanos para negociar las cuentas de la Generalitat.

SABEN "LO QUE HAY QUE HACER"

"El PSC y el Govern saben perfectamente lo que hay que hacer si quieren, tanto como quiere Esquerra Republicana, unos Presupuestos y es poner todos aquellos elementos que hacen falta para hacer el camino", y ha reclamado que la recaudación del IRPF sea una realidad.

Así, ha defendido que la postura de ERC es coherente y que "nadie se puede sentir engañado" porque era algo que ya habían advertido la semana pasada, y asegura que las condiciones tampoco se dan esta semana.

Ha sostenido que es garantía de credibilidad que aquello acordado se cumpla y que ERC no actúa con reservas mentales cuando llega a acuerdos: "Ya sé que a veces les cuesta, pero, en todo caso, hay margen de maniobra, tenemos tiempo suficiente para que se materialice aquello que se acordó".

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Preguntada por la posible fecha para una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por parte del Ministerio de Hacienda ha afirmado que desconoce si se producirá antes del 20 de marzo, fecha en la que el Parlament votará las enmiendas a las cuentas.

Asimismo, ha apuntado que de producirse el CPFF tampoco tienen la certeza de qué propuesta presentaría la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque, en referencia a la negociación del IRPF, ha dicho que para ERC no hay nada imposible: "Hay mecanismos para llegar al objetivo que se pactó", ha sentenciado.

En este sentido, ha vuelto a emplazar al Govern a cumplir los acuerdos defendiendo que es el "mejor mecanismo para reconectar con la ciudadanía" y poner la política en el centro de la credibilidad.